Азербайджан осудил ракетный удар по Саудовской Аравии

«Мы осуждаем ракетную атаку на Королевство Саудовская Аравия», - сказал глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает АПА.

По его словам, негативные события подобного рода могут обострить еще больше и без того напряженную ситуацию в регионе. «Мы призываем к усилению политических и дипломатических усилий с целью обеспечения мира и стабильности в регионе», - высказался Х.Гаджиев.

Напомним: 4 ноября система противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбила на северо-западе Эр-Рияда баллистическую ракету. По сообщению телеканала Al-Arabia, ракета была выпущена йеменскими повстанцами. Атака была предотвращена вовремя: пострадавших среди населения нет.