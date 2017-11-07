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Росгвардия ворвалась в автосалоны азербайджанцев в Москве Конфискованы сотни автомобилей, видео

Автор: Отдел информации 

Несколько сотрудников московских автосалонов задержаны за махинации при продаже автомобилей более чем на 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранительный органы провели спецоперацию в принадлежащих азербайджанцам автосалонах в Москве, пишут российские СМИ.

По словам официального представителя МВД России И.Волк, несколько сотрудников московских автосалонов задержаны за махинации при продаже автомобилей более чем на 50 миллионов рублей.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобилей в столичных автосалонах", — сказала Волк.

Установлено, что сотрудники столичных автосалонов публиковали в интернете объявления о продаже новых автомобилей по сниженной цене. После подписания договора купли-продажи и оплаты товара они подделывали документ, завышая указанную ранее сумму, либо же предлагали приобрести на внесенные деньги подержанный автомобиль.

"Таким образом клиентов вынуждали приобретать транспортное средство на невыгодных условиях с переплатой свыше 250 тысяч рублей. Общий материальный ущерб, нанесенный гражданам, превысил 50 миллионов рублей", — сказала Волк.

По ее словам, в ходе обысков в автосалонах полицейские обнаружили и изъяли более 250 автомобилей, документы, электронные носители информации и печати. 

Предположительно, к названным махинациям причастны уроженцы Азербайджана в возрасте от 22 до 34 лет. Число задержанных не уточняется. 

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