Индонезия передумала блокировать WhatsApp

Власти Индонезии отказались от намерения заблокировать мессенджер WhatsApp, передает Reuters со ссылкой на министра связи и информации страны Самуэля Пангерапана.

«Теперь мы видим, что они сделали то, о чем мы просили. Поэтому мы не заблокируем их», — заявил он.

6 ноября в Индонезии пообещали заблокировать мессенджер в течение 48 часов за «непристойные GIF-изображения».

Как уточнял Пангерапан, он трижды писал в компанию, однако там просили правительство обращаться напрямую к разработчикам и поставщикам GIF-анимаций.