Самир Шарифов: Армения помешала привлечь кредиты для БТК

Армения старалась помешать привлечению кредитов для проекта строительства железной дороги Баку - Тбилиси - Карс (БТК), сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании пяти парламентских комитетов в рамках обсуждения проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год, передает Trend.

По словам министра, это объясняет, почему международные финансовые организации не стали выделять кредиты для проекта. "Причина не в том, что международные финансовые организации считают БТК неэффективным проектом, а в том, что наш недоброжелательный сосед старался помешать его реализации", - отметил он.

Ввиду этого, указал министр, глава государства и принял решение о финансировании проекта из средств республики.