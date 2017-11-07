Верховная рада не позволила уволить Авакова

Верховная рада оставила Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины. Предложенное рядом депутатов постановление о его отставке поддержал во вторник только 31 депутат от 226 минимально необходимых для принятия положительного решения.

С инициативой уволить Авакова выступили представители Блока Петра Порошенко. Это произошло на фоне набирающего силу скандала вокруг сына министра - Александра Авакова. 31 октября он был задержан после обыска у него в доме, проведенного сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. Ему инкриминировали мошенничество при закупке партии рюкзаков для Нацгвардии, подчиняющейся МВД. Соломенский районный суд Киева не стал арестовывать Авакова-младшего и отпустил его под личное обязательство явиться по первому требованию.

В 2015 году МВД заключило договоры на 17 млн гривен ($630 тыс.) по поставкам армейских рюкзаков, которые были приобретены через предприятия, подконтрольные сыну Авакова. Сам министр внутренних дел заявил, что ни он, ни его сын не имеют отношения к делу о рюкзаках. После задержания его сына глава МВД вновь отметил, что тот будет доказывать свою невиновность в суде.