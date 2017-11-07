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Саудовский принц после ареста потерял миллиард долларов

 

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал потерял более чем $1 млрд за два дня после задержания по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Bloomberg.

Аль-Валид является одним из самых богатых людей, его состояние оценивается в $17,8 млрд. Однако, после ареста принца по подозрению в коррупции, его капитал упал на $1,3 млрд.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии.

Как стало известно, среди задержанных — один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал и член правления нефтяной компании Saudi Aramco, бывший глава Минфина королевства Ибрагим аль-Ассаф.

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