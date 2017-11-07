В Израиле проигнорировали визит Налбандяна

Визит армянской делегации во главе с министром иностранных дел РА Эдвардом Налбандяном в Израиль - довольно нестандартный. Как передает «Новости Армения», об этом на встрече с журналистами заявил бывший депутат кнессета, политолог Александр Цинкер.

По его словам, когда руководители государств или министры иностранных дел посещают ту или иную страну, всегда все проходит по определенному, заранее заготовленному протоколу.

«В этот раз такой информации нет. Единственное, что известно, это то, что министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетил музей Холокоста»,- пояснил Цинкер, добавив, что после проведения всех надлежащих церемоний гость встретится с министром иностранных дел и премьер-министром Израиля.

Вместе с тем экс-депутат кнессета отметил, что никакой информации о визите армянской делегации в страну местные СМИ не дают.