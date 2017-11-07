В Грузии больше всего азербайджанских туристов

С начала этого года и по октябрь включительно Грузию всего посетило 1 430 703 азербайджанских туристов. Это почти на 10.8% больше, чем в 2016 году, когда названный показатель составил около 1 млн 291 тыс. человек. Как сообщили haqqin.az в Национальной администрации туризма Грузии, азербайджанцы в основном предпочитают бывать в Тбилиси и Батуми.

Вслед за азербайджанцами с этой статистике последовательно занимают места Армения, Россия и Турция.

Всего же за январь - октябрь 2017 года Грузию посетило рекордное количество туристов - 6 430 824 человек, что на 18,8% больше, чем за тот же период прошлого года.