В КНДР начали рождаться дети-мутанты

После испытаний ядерных зарядов на северокорейском полигоне Пангири у местных жителей стали рождаться дети с патологиями. Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на рассказы перебежчиков из КНДР.

«Родственник, проживающий в этом регионе, рассказал, что в роддомах зафиксированы случаи рождения детей с мутациями», — заявил один из собеседников газеты.

По словам другого, радиация уже проникла в местные грунтовые воды. Некоторые источники пересохли, а воду из других потреблять местные жители опасаются.

Еще один мужчина, сбежавший из КНДР в 2010 году, рассказал, что пережил два испытания, произведенных на этом полигоне. «Во время первого ядерного испытания (октябрь 2006 года) и второго (май 2009 года) эвакуировались лишь члены семей военнослужащих - их укрыли в подземных шахтах. Местные же жители о подготовке этих испытаний не знали ничего», - сообщил он.

Кроме того, собеседники издания отметили исчезновение рыбы в реках вблизи территории полигона, а также гибель 80 процентов деревьев — вероятно, вследствие радиоактивного загрязнения среды.