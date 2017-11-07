Шахматисты сборной России перессорились из-за победы Азербайджана

После триумфа мужской сборной Азербайджана на командном чемпионате Европы в Греции случился раздор между российскими шахматистами Сергеем Карякиным и Яном Непомнящим.

Вице-чемпион мира Карякин, который не играл за Россию на прошедшем Евро, в своем твиттере поздравил сборную Азербайджана с победой, назвав ее заслуженной. Это почему-то взбесило Непомнящего, который стал отпускать колкости в адрес одного из сильнейших шахматистов планеты.

«Не научишь, как почувствовать себя победителем, упустив чемпионское звание?» - написал Непомнящий, намекая на обидное поражение Карякина в матче за титул чемпиона мира против Магнуса Карлсена.

«Как только ты его упустишь – научу», - не остался в долгу Сергей.

«А ты вообще за Россию болеешь?» - не унимался Непомнящий.

«Я вообще-то пропустил ужин и отложил все свои дела, думая, что при 3:1 вы выигрываете, и болел за тебя. Ну да ладно, зачем я это объясняю...» - написал Карякин.

«Пропустил ужин? Странно. Смотрел новости, а там об этом ни слова», - продолжал язвить над Карякиным Непомнящий.

«Ну, во-первых, завидуй молча, а во-вторых, за истеричку болеть - дело неблагодарное, это я уже понял», - не сдержался Карякин.

Напомним, что в предпоследнем 8-м туре чемпионата Европы Азербайджан безоговорочно победил Россию со счетом 3:1. Непомнящий проиграл на второй доске Теймуру Раджабову.

В последнем туре Россия обыграла с таким же счетом Германию. Азербайджан сыграл вничью 2:2 с Украиной. У российских и азербайджанских шахматистов было по 14 очков. Однако по дополнительным показателям Азербайджан оказался сильнее и завоевал звание чемпиона Европы.

Поздравил сборную Азербайджана и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис, отдельно выделив лучшего шахматиста чемпионата Рауфа Мамедова.

«Мужская сборная Россия поделила первое место с Азербайджаном на чемпионате Европы по шахматам, - пишет Зангалис в своем фейсбуке. - Золото у Рауфа Мамедова и компании. Серебро у наших парней. Победителей выявили только дополнительные показатели.

Жаль, что золото все-таки досталось не нам. А ведь в последнем туре азербайджанцы дали нам шанс. Не срослось. Хотя, объективно, все решил матч между золотыми и серебряными призерами. Вообще я за то, чтобы не было никаких дополнительных показателей, а победитель определялся только по личной встрече.

Зато безумно рад за своего близкого товарища Рауфа. В успехе команды его огромная заслуга. Он сыграл все 9 партий. В семи (!!!) одержал победу! Две свел вничью с позиции силы. Перфоманс - 3000!!! Покорен рубеж 2700. Рауф, это не турнир жизни - это только начало. От всей души поздравляю!

Ты не должен останавливаться. У тебя огромный потенциал. Докажи всем, что ты великий спортсмен и настоящий волевой мужчина. Лично я верю в тебя!

И огромная заслуга в успехах господина Мамедова - это его дебютная подготовка, за которую абсолютно бескорыстно отвечал великий тренер Александр Халифман. Во всех дебютных тонкостях Рауф был на голову сильнее соперников. Браво, Александр Валерьевич!»