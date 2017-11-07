На прошлой неделе в итальянском Мелендуньо вновь прошли массовые столкновения экологов - противников строительства Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию, c полицией, сообщает итальянская газета Repubblika-Bari.

Вместе с тем итальянское издание отмечает, что на фоне этой эскалации многие мэры городков в регионе Саленто решили отказаться от бесцельных протестов и сесть за стол переговоров с итальянским правительством, безусловно поддерживающим строительство азербайджанского газопровода. На данном этапе на этих переговорах обсуждаются экология и энергетика, но вскоре предметом обсуждения станут также инвестиции, которые консорциум ТАР намерен сделать в регион.

Согласно информации, с самого раннего утра 2 ноября работники консорциума в сопровождении сил правопорядка и представителей СМИ прибыли в район Сан-Никета, по территории которого должен будет пройти газопровод, для обрезки оливковых деревьев. Однако там их уже поджидали десятки экологов и противников строительства газопровода.

Итальянское издание пишет, что конфликт вокруг обрезки оливковых деревьев продолжался около недели. В протестах также принимали участие активисты Комитета Nо TAP, которые вот уже несколько недель пытаются заблокировать строительство газопровода.



Во время столкновений полиции с противниками строительства азербайджанского газопровода был задержан 34-летний чешский активист из международной ассоциации экологов 350.org, который пытался снять происходящее на видео с помощью беспилотника и обвинил итальянскую полицию в его избиении. Представители полиции, в свою очередь, заявили, что мужчина был задержан за несанкционированную видеосъемку строительства газопровода ТАР с использованием беспилотника.

Задержанный находится в полицейском управлении Лечче, где детективы пытаются установить, для чего он находился в регионе Саленто и кто ему разрешил вести видеосъемку.

Представители итальянской полиции заявили также, что полет беспилотника чешского активиста «представлял большую опасность для находящихся на территории людей». Правоохранители отметили, что вести видеосъемку при помощи беспилотника без разрешения правительства в Италии категорически запрещено.

«Задержанный был одет в футболку с изображением Че Гевары, не имел на одежде опознавательных знаков, и у него отсутствовало удостоверение представителя СМИ», - говорится в заявлении итальянской полиции.

Также сотрудники правоохранительных органов продемонстрировали представителям СМИ большое количество фотографий, свидетельствующих о повреждении протестующими заборов в районе строительства газопровода. По данным полиции, участники акций протеста использовали кирпичи и камни, выломанные из заборов, для строительства баррикад. С помощью этих фотографий сотрудники полиции теперь идентифицируют участников акции для привлечения их к ответственности.

Напомним, что в октябре заместитель вице-президента по инвестициям и маркетингу азербайджанской госнефтекомпании SOCAR Виталий Беглярбеков в интервью итальянскому изданию AGI Energia заявил, что Трансадриатический газопровод превратит Италию в крупнейший газовый хаб континента и окажет позитивное влияние на экономику страны.

«Мы намерены стать важным спонсором этого региона Италии, способствовать его процветанию, открыть в нем много новых рабочих мест. Мы сделаем его стратегически важным как для собственно Италии, так и для Европы в целом», - сказал тогда представитель SOCAR.