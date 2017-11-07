Закир Гасанов отправится на заседание НАТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправится в Брюссель для участия во встрече министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Ожидается выступление на заседании Закира Гасанова с докладом на тему «Вклад Азербайджана в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане», а также с речью по вопросам двустороннего сотрудничества с Афганистаном в сфере обороны и безопасности.