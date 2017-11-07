США могут продать Южной Корее современную подлодку

Южная Корея ведет переговоры с США о покупке у них атомных подводных лодок и передовых разведывательных средств, сообщает во вторник южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ранее, во вторник, Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп договорились в Сеуле о покупке и разработках передовых стратегических средств Южной Кореей. Источник в администрации заявил агентству, что "частично это связано с атомными подводными лодками, а также включает высокотехнологичные средства разведки".

Военные приготовления Пхеньяна дают хорошую возможность США продавать свои новейшие вооружения Токио и Сеулу на фоне угрозы им со стороны КНДР. Накануне в Токио Трамп заявил, что Япония сможет сбивать северокорейские баллистические ракеты, если закупит соответствующие американские средства защиты, а японский премьер Синдзо Абэ объявил о планах его страны сделать крупные закупки оружия у США.