Подписаться на уведомления
 

США могут продать Южной Корее современную подлодку

 

Южная Корея ведет переговоры с США о покупке у них атомных подводных лодок и передовых разведывательных средств, сообщает во вторник южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ранее, во вторник, Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп договорились в Сеуле о покупке и разработках передовых стратегических средств Южной Кореей. Источник в администрации заявил агентству, что "частично это связано с атомными подводными лодками, а также включает высокотехнологичные средства разведки".

Военные приготовления Пхеньяна дают хорошую возможность США продавать свои новейшие вооружения Токио и Сеулу на фоне угрозы им со стороны КНДР. Накануне в Токио Трамп заявил, что Япония сможет сбивать северокорейские баллистические ракеты, если закупит соответствующие американские средства защиты, а японский премьер Синдзо Абэ объявил о планах его страны сделать крупные закупки оружия у США.

145 просмотров


Старости
Новая афера: Волгоград завалили азербайджанскими монетами
Новая афера: Волгоград завалили азербайджанскими монетами
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
8 Ноя 16° / 12°
9 Ноя 14° / 12°
10 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9734 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

В мире растет спрос на нефть
Министр из Уэльса покончил с собой из-за обвинений женщин
НАТО не намерена создавать базы в Черногории
В Турции не нашлось покупателя на стадион Тельмана Исмайлова
В Екатеринбурге пытались поджечь памятник Ельцину
США могут продать Южной Корее современную подлодку
Трамп призвал Ким Чен Ына сесть за стол переговоров
Центробанк установил новый курс доллара
Парламент Шотландии экстренно эвакуировали
Угроза взрыва в парламенте Шотландии
Закир Гасанов отправится на заседание НАТО
В США отложили переговоры Йылдырыма и Пенса
Протесты против азербайджанской трубы раскололи Италию Чиновники «за», экологи «против»
Шахматисты сборной России перессорились из-за победы Азербайджана
Полтора миллиона за выступление в Баку
В КНДР начали рождаться дети-мутанты
В Грозном откроют парк имени Гейдара Алиева
В Грузии больше всего азербайджанских туристов
В Израиле проигнорировали визит Налбандяна
Саудовский принц после ареста потерял миллиард долларов
Самир Шарифов: «Тарифы на свет и воду не повысят»
Верховная рада не позволила уволить Авакова
Самир Шарифов: Армения помешала привлечь кредиты для БТК
Индонезия передумала блокировать WhatsApp
Азербайджан осудил ракетный удар по Саудовской Аравии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться