Подписаться на уведомления
 

В Турции не нашлось покупателя на стадион Тельмана Исмайлова

 

Спортивный комплекс принадлежащего азербайджанскому бизнесмену Тельману Исмайлову отеля Mardan Palace выставлен на продажу, однако реального покупателя на него пока не нашлось, сообщают турецкие СМИ. 

Согласно информации, расположенный в Анталье комплекс с территорией в 101 407 кв.м не вызвал ни у кого интереса.

Построенный в 2009 году за 1,4 млрд долларов и в 2010 году признанный самым роскошным отелем в мире Mardan Palace из-за образовавшегося у его владельца Тельмана Исмайлова долга был конфискован.

В спортивный комплекс входят стадион с четырьмя трибунами, футбольная площадка с одной трибуной и два тренировочных поля.

Городской муниципалитет Антальи сегодня в утренние часы два раза объявлял соответствующий тендер, однако ни одна компания не проявила к нему интереса.

Отметим, что общая площадь принадлежащего AST 1989 Group отеля Mardan Palace составляет 180 тыс. кв.м. 

1366 просмотров


Старости
Новая афера: Волгоград завалили азербайджанскими монетами
Новая афера: Волгоград завалили азербайджанскими монетами
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
8 Ноя 16° / 12°
9 Ноя 14° / 12°
10 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9734 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

В мире растет спрос на нефть
Министр из Уэльса покончил с собой из-за обвинений женщин
НАТО не намерена создавать базы в Черногории
В Турции не нашлось покупателя на стадион Тельмана Исмайлова
В Екатеринбурге пытались поджечь памятник Ельцину
США могут продать Южной Корее современную подлодку
Трамп призвал Ким Чен Ына сесть за стол переговоров
Центробанк установил новый курс доллара
Парламент Шотландии экстренно эвакуировали
Угроза взрыва в парламенте Шотландии
Закир Гасанов отправится на заседание НАТО
В США отложили переговоры Йылдырыма и Пенса
Протесты против азербайджанской трубы раскололи Италию Чиновники «за», экологи «против»
Шахматисты сборной России перессорились из-за победы Азербайджана
Полтора миллиона за выступление в Баку
В КНДР начали рождаться дети-мутанты
В Грозном откроют парк имени Гейдара Алиева
В Грузии больше всего азербайджанских туристов
В Израиле проигнорировали визит Налбандяна
Саудовский принц после ареста потерял миллиард долларов
Самир Шарифов: «Тарифы на свет и воду не повысят»
Верховная рада не позволила уволить Авакова
Самир Шарифов: Армения помешала привлечь кредиты для БТК
Индонезия передумала блокировать WhatsApp
Азербайджан осудил ракетный удар по Саудовской Аравии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться