В Турции не нашлось покупателя на стадион Тельмана Исмайлова

Спортивный комплекс принадлежащего азербайджанскому бизнесмену Тельману Исмайлову отеля Mardan Palace выставлен на продажу, однако реального покупателя на него пока не нашлось, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, расположенный в Анталье комплекс с территорией в 101 407 кв.м не вызвал ни у кого интереса.

Построенный в 2009 году за 1,4 млрд долларов и в 2010 году признанный самым роскошным отелем в мире Mardan Palace из-за образовавшегося у его владельца Тельмана Исмайлова долга был конфискован.

В спортивный комплекс входят стадион с четырьмя трибунами, футбольная площадка с одной трибуной и два тренировочных поля.

Городской муниципалитет Антальи сегодня в утренние часы два раза объявлял соответствующий тендер, однако ни одна компания не проявила к нему интереса.

Отметим, что общая площадь принадлежащего AST 1989 Group отеля Mardan Palace составляет 180 тыс. кв.м.