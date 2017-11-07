В Екатеринбурге пытались поджечь памятник Ельцину

7 ноября активист незарегистрированной партии "Другая Россия"* был задержан в Екатеринбурге после атаки на монумент Борису Ельцину.
Как сообщил представитель партии Александр Аверин, "в годовщину столетия революции в Екатеринбурге нацболы провели акцию у стен Ельцин-центра".
По его словам, участники акции облили бензином монумент экс-президенту РФ Борису Ельцину, расположенный у входа в центр, и подожгли его. Аверин также отметил, что после акции был задержан активист "Другой России" Игорь Щука. "Против него собираются применить 214-ю ст. УК РФ - "Вандализм", - пояснил активист.