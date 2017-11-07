Министр из Уэльса покончил с собой из-за обвинений женщин

Министр правительства Уэльса Карл Сарджент найден мертвым у себя дома в валлийском городе Коннах Куэй. BBC News сообщает, что он совершил самоубийство.
3 ноября Сарджент лишился должности в правительстве после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в его адрес. В чем именно эти обвинения состоят - неизвестно. Сам Сарджент накануне говорил, что ему не было предъявлено ничего определенного.
Сарджент был членом Лейбористской партии. В связи с выдвинутыми против него обвинениями было начато внутрипартийное расследование.
Welsh Labour's Carl Sargeant, who faced party investigation into allegations about his personal conduct, dies https://t.co/W0JHhhxHdY— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 7 ноября 2017 г.