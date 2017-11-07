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Министр из Уэльса покончил с собой из-за обвинений женщин

 

Министр правительства Уэльса Карл Сарджент найден мертвым у себя дома в валлийском городе Коннах Куэй. BBC News сообщает, что он совершил самоубийство.

3 ноября Сарджент лишился должности в правительстве после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в его адрес. В чем именно эти обвинения состоят - неизвестно. Сам Сарджент накануне говорил, что ему не было предъявлено ничего определенного.

Сарджент был членом Лейбористской партии. В связи с выдвинутыми против него обвинениями было начато внутрипартийное расследование.

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