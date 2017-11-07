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США выделят $100 миллионов на грузинскую армию

 

Более 100 миллионов долларов выделят США Грузии на реформы в военной сфере, сказал министр обороны республики Леван Изория после встречи с послом США Яном Келли, во время которой обсуждался предстоящий через неделю визит министра  в США для переговоров с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, сообщает Грузия Онлайн.

Леван Изория отметил, что финансовая помощь американской стороны «еще больше усилит оборону Грузии».

Отметим: ранее уже сообщалось о начале новой программы подготовки США грузинских военных, в  рамках которой за три года обучение по новым стандартам пройдут девять армейских батальонов.

Суть новой программы состоит в том, что по ней будут готовить не только миротворцев, но также регулярные части. Что касается будущих учений с американцами, то если ранее Грузия на совместных маневрах в основном акцентировалась на подготовке военных к миротворческим миссиям, сейчас этот акцент сместится  именно на повышение боевой подготовки грузинских военнослужащих.

Также США намерены обеспечить процесс перехода армии Грузии с советского и российского оружия на соответствующие американские образцы.

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