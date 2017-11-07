В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым годовым планом, 7 ноября военные атташе, аккредитованные в нашей стране, посетили одну из воинских частей ВМС республики, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Вначале военным атташе, представляющим 11 стран, было рассказано о самой воинской части и истории ее создания. После этого гости ознакомились с созданными для личного состава условиями содержания и его боевым оснащением. Наконец, им были продемонстрированы учебные помещения и практика обучения военнослужащих части.