В этом году в Азербайджане богатый урожай хурмы – фрукта и вкусного и очень полезного. Но на ценах в больших городах, особенно в Баку, это никак не сказалось. Хурма, выращенная в садах родной страны, стоит на рынке так, как будто это какой-то экзотический заморский фрукт. А все потому, что фермерам не легко бывает доставить ее в Баку. Особенно трудно приходится садоводам северных регионов.

Выращенный с большим трудом урожай сельчане вынуждены продавать скупщикам-оптовикам по 0,2 маната за килограмм, то есть практически задаром. Так, фермеры Шабрана вообще реализуют всю свою продукцию на месте и едва не за бесценок.

Между тем на бакинских базарах килограмм хурмы стоит уже 1,5 маната. Другими словами, цена возрастает здесь в 5 -7 раз. А фермерам, ее вырастившим, из 1,5 маната, заплаченных покупателем за килограмм, достаются лишь 0,2 маната.

Как рассказывают жители села Пирамсан, спекулянты-скупщики еще за 2-3 недели до сбора урожая раздают им ящики для хурмы. Однако денег, которые сельчане получают за наполненные ими эти ящики, не хватает даже для оплаты труда сборщиков урожая.

«Ящик обычной хурмы покупают у нас за 2 маната, а если это элитный сорт şişburun, то за 4 маната. Получается, что за килограмм мы имеем всего 0,2 маната, чего не хватает, чтобы заплатить за сбор хурмы с деревьев. В лучшем случае с одного дерева, при условии неустанного ухода за ним, мы получаем от 80 до 100 килограммов. Такие же деньги можно получить с одного лишь инжирного дерева. Если так пойдет и дальше, то мы будем вынуждены вырубить все хурмовые сады, ведь они не приносят нам никакой прибыли», - говорят сельчане.

Фермеры уверяют, что чем продавать хурму за 0,2 маната, лучше совсем ее не собирать. Порой они так и поступают, и тонны хурмы так и остаются гнить на деревьях.

Садоводы жалуются, что у них не получается довезти свой товар до рынков городов. А тем, кому удается добраться до базаров, продать свою хурму не дают. И хотя работают сельскохозяйственные ярмарки, предназначенные для того, чтобы устранить препятствия для фермеров, желающих самим продавать свою продукцию, сельчане отказываются торговать там, так как это невыгодно. С учетом стоимости доставки товара на ярмарку, размера арендной платы и других расходов фермерам выгодней продавать хурму на месте за 0,2 маната за килограмм.

Дело в том, что для транспортировки товара на грузовых машинах необходимо иметь лицензию. Помимо этого, на пути до Баку они вынуждены платить штрафы дорожной полиции, департаменту транспорта и сотрудникам управления по охране автомобильных дорог за неправильную транспортировку груза, ущерб, причиненный дорогам, и многое другое. И даже добравшись до бакинского базара, садоводы не могут продавать свой товар сами, так как все места на рынках давно распределили между собой спекулянты. А если сдавать свою продукцию оптовикам, то это гораздо менее выгодно, чем продавать его перекупщикам на месте сбора урожая.

В то же время, если ту же хурму спекулянты привозят на российские рынки, то ее стоимость возрастает до 20 манатов. Фермеры же остаются при своих четырех манатах за самый лучший сорт.

Эксперты в области сельского хозяйства считают, что причиной такой ситуации, когда сельчанам выращивать и продавать свой урожай невыгодно, является отсутствие законодательства о торговле на рынках.

Эксперт-экономист Гадир Ибрагимли утверждает, что эта проблема остается острой на протяжении многих лет.

«Из-за отсутствия законодательства, которое бы регулировало торговлю на рынках, сельчане не могут сами продавать свой урожай. Все базары контролируются крупными компаниями и олигархами, которые приобретают урожай у фермеров по бросовым ценам и продают его на базарах втридорога. Они даже свою маржу добавляют в стоимость товара. Ни столичные маркеты и магазины, ни фермеры на этом не зарабатывают. Зарабатывают лишь те группы, что посредничают между производителем и последним продавцом товара. Что, конечно же, ненормально», - сказал эксперт.

По его словам, для решения этой проблемы почему-то никак не могут выработать действенный механизм.

«Над этим должна работать Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики. Именно эта служба призвана регулировать торговлю на рынках, создавать здоровую конкурентную среду, охранять права и производителей и потребителей. Именно эта служба должна разработать механизм для того, чтобы зарабатывал производитель товара, а не посредник», - говорит эксперт.