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Бывшим руководителям Минсвязи смягчили наказание

 

Бакинский апелляционный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы группы бывших должностных лиц Министерства связи и высоких технологий Азербайджана.

Постановлением суда срок заключения бывшему главе аппарата Министерства Видади Зейналову снижен до 4 лет, генеральному директору ПО "Бактелеком" Бейтулле Гусейнову - до 7,5 года, директор же ООО "Оптик-рабите-тикинти-гурашдырма" Намазалы Мамедов, приговоренный к условному заключению с двухлетним испытательным сроком, освобожден в зале суда.

Снижены сроки заключения также и другим обвиняемым.

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