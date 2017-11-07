Бывшим руководителям Минсвязи смягчили наказание

Бакинский апелляционный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы группы бывших должностных лиц Министерства связи и высоких технологий Азербайджана.
Постановлением суда срок заключения бывшему главе аппарата Министерства Видади Зейналову снижен до 4 лет, генеральному директору ПО "Бактелеком" Бейтулле Гусейнову - до 7,5 года, директор же ООО "Оптик-рабите-тикинти-гурашдырма" Намазалы Мамедов, приговоренный к условному заключению с двухлетним испытательным сроком, освобожден в зале суда.
Снижены сроки заключения также и другим обвиняемым.