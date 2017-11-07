Опальные саудовские принцы потеряли десятки миллиардов долларов

Центробанк Саудовской Аравии поручил банкам королевства заморозить счета десятков человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Это происходит на фоне задержания около 40 человек, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. Агентство отмечает, что заморозка счетов касается тех, кто еще не арестован.

Всего могут быть заморожены около $33 млрд, отмечает Bloomberg. Кроме того, Служба регулирования денежного обращения и валютного контроля Саудовской Аравии подготовила список из нескольких сотен имен тех, чьи счета должны быть заморожены. Причины такого действия регулятора не называются.

Напомним, о задержании в Саудовской Аравии 11 принцев, четырех министров, а также бывших чиновников стало известно на прошлой неделе. До этого король Салман создал Высший комитет по борьбе с коррупцией. Возглавил орган кронпринц Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Именно данное ведомство санкционировало аресты названных выше лиц. В число обвинений, предъявленных задержанным в Саудовской Аравии членам королевской семьи, входят: отмывание денег, злоупотребление властью, взяточничество и растрата.