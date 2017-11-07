Ильхам Алиев наградил азербайджанских нефтяников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о награждении орденами «Шохрат», «Труд» второй и третьей степени и медалью «Терегги» группы работников нефтяной промышленности страны, сообщает официальный сайт главы государства.

Нефтяники награждены за заслуги в развитии нефтегазовой промышленности и в связи с добычей промышленным способом двухмиллиардной тонны нефти с нефтяных месторождений в Азербайджане.

Другим распоряжением главы государства группе работников нефтяной промышленности присвоены почетные звания «Заслуженный инженер» и «Заслуженный юрист» за заслуги в развитии нефтегазовой промышленности и в связи с добычей промышленным способом двухмиллиардной тонны нефти с нефтяных месторождений в Азербайджане.