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Европейский банк прогнозирует рост экономики Азербайджана

 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает рост экономики Азербайджана в 2018 году на уровне двух процентов, следует из обновленного отчета Regional Economic Prospects, обнародованном сегодня.

По мнению аналитиков банка, рост экономики в следующем году поддержит начало добычи газа в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения «Шах Дениз».

Что касается текущего года, то аналитики банка ожидают сокращения экономики страны на 0,5 процента.

«Темпы роста в Восточной Европе и на Кавказе в целом в 2017 году, как ожидается, вырастут практически с нуля почти до 1,5 процента в результате ослабления негативного влияния низких цен на сырье и произошедшего ранее спада в России. В 2018 году процесс постепенного восстановления экономики в этом регионе будет продолжаться», - говорится в отчете.

Прогнозы ЕБРР на 2018 год превышают ожидания правительства Азербайджана. Так, правительство страны прогнозирует реальный рост ВВП Азербайджана в 2018 году на уровне 1,5 процента. На 2017 год правительство ждет роста экономики на уровне 0,3 процента.

ЕББР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года. За это время банк инвестировал в экономику страны около 2,8 миллиарда долларов.

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