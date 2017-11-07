Вашингтон обвинил Тегеран в ракетном обстреле Эр-Рияда

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Иран нарушил резолюции Совета Безопасности, комментируя пуск ракеты хуситами из Йемена в сторону территории Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

В постпредстве США при ООН отметили, что ракета была иранской: "оружие такого типа не присутствовало в Йемене до конфликта".

"Предоставляя оружие такого типа бойцам-хуситам в Йемене, иранские Стражи Исламской революции нарушают сразу две резолюции Совета Безопасности. Мы приветствуем раскрытие любой информации, которая поможет привлечь Иран к ответственности за поддержку насилия и терроризма в регионе и мире. США привержены тому, чтобы сдерживать дестабилизирующие действия Ирана", — говорится в распространённом заявлении Хейли.

Йеменские повстанцы-хуситы в минувшую субботу запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, жертв и разрушений удалось избежать.