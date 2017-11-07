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Индия испытала крылатую ракету

 

Индия во вторник успешно испытала дозвуковую крылатую ракету собственной разработки Nirbhay, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства обороны страны.

Это первые испытания ракеты, признанные успешными с 2014 года. Ракета была пущена во вторник с полигона Чандипур в штате Орисса на востоке Индии.

"Испытательный пуск достиг всех задач миссии, начиная от старта до последнего миллиметра, повысив уверенность наших ученых, задействованных в испытаниях", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Ракета находилась в воздухе в общей сложности 50 минут, пролетев 647 километров. Как отмечают в ведомстве, ракета способна лететь на скорости 0.7 Маха на высоте 100 метров.

Министр обороны Нирмала Ситхараман приветствовала успешное проведение испытаний, отметив, что этот успех сделает Индию членом избранной "лиги наций", обладающих "такими сложными технологиями и мощностями дозвуковых крылатых ракет".

Индия проводит испытания ракет Nirbhay с 2013 года, однако лишь один из четырех пусков (не считая сегодняшнего) был признан успешным. В последний раз испытания проводились в декабре 2016 года, но тогда в DRDO пуск охарактеризовали как "полный провал" - ракета начала опасно отклоняться от траектории менее чем через две минуты после взлета, поэтому был приведен в действие механизм самоуничтожения.

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