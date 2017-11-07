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На сына Авакова надели электронный браслет

 

Соломенский районный суд Киева принял решение обязать сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - Александра носить электронный браслет. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

"Все в соответствии с законом, в рамках которого докажу абсурдность ангажированных обвинений", - написал он и проиллюстрировал свой пост фотографией с браслетом на ноге.

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования уголовного дела по факту возможной растраты 14 млн гривен бюджетных средств при закупке МВД рюкзаков провело обыски и задержало трех человек, в том числе сына главы МВД Арсена Авакова Александра. 1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил всех трех под личные обязательства.

В 2015 году МВД заключило договоры на 17 млн гривен ($630 тысяч) по поставкам армейских рюкзаков, которые были приобретены через предприятия, подконтрольные сыну Авакова. Сам министр внутренних дел заявил, что ни он, ни его сын не имеют отношения к делу о рюкзаках.

Во вторник, 7 ноября, Верховная рада рассмотрела предложение ряда депутатов отправить в отставку главу МВД, однако оно было поддержано только 31 депутатом при 226 минимально необходимых.

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