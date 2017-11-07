Итальянские правоохранители выписали ордеры на аресты более 50 человек по обвинению в связях с калабрийской преступной организацией "ндрангета", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции Италии.

Аресты произведены во вторник утром на юге страны в провинции Реджо-Калабрия. 32 человека попали за решетку, трое оказались под домашним арестом, 11 отпущены под подписку о невыезде.

Все задержанные обвиняются в полном спектре преступлений, традиционно связанных с мафиозной деятельностью: вымогательство, контрабанда и торговля наркотиками, незаконное хранение оружия, служебный подлог, нарушения при проведении тендеров, угрозы и насилие.

Следователи отмечают, что члены двух ликвидированных кланов принадлежат к "молодому поколению" "ндрангеты". В отличие старших мафиози они вели себя нагло и зачастую "действовали напоказ". Так, их главари попали в здание городского совета города Бранкалеоне, где мэру и его заместителю под угрозами было предложено не принимать решение по господрядам без их участия. В дело попали и фотографии из соцсетей преступников, где они предстают "вооруженными до зубов как актеры из сериалов".

Фактически на территории трех местных коммун не происходило ничего "без разрешения или вмешательства этих мафиозных банд", отмечается в сообщении полиции.

Еще один удар по мафии был нанесен во вторник силами неаполитанской полиции. Проводятся задержания членов могущественной семьи Маллардо, в отношении 19 членов которой выданы ордеры на арест: в результате спецоперации было конфисковано имущество преступного клана на 50 миллионов евро.