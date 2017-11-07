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Зюганов намерен побороться за пост президента России

 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты России все партийные организации, но окончательное решение примет съезд, передает РИА Новости.

"К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа "Десять шагов к достойной жизни". И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации", — сказал Зюганов в эфире Первого канала.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. О планах баллотироваться уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон. Партия "Яблоко" решила выставить своим кандидатом Григория Явлинского.

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