Шотландия извинилась перед геями

Шотландское правительство принесло извинение гомосексуалам за судебное преследование в прошлом. Их анонсировала первый министр Шотландии Никола Стерджен, ее слова передает Reuters.

«Дискриминационные законы отменены, но они продолжают влиять на жизнь людей и по сей день. Их права были нарушены не отдельными лицами, а государством. Я категорически и безоговорочно прошу прощения за эти законы и то зло и ту боль, что они принесли», — заявила Стерджен. Кроме того, шотландский парламент принял закон, согласно которому гомосексуалы могут реабилитировать свои имена.

«Извинение принесет спокойствие тем, кого неправосудно осудили, и поможет раз и на всегда подвести черту под темным периодом шотландской истории», — отметили в ЛГБТ-организации Stonewall.

Гомосексуальная связь мужчин с 21 года по взаимному согласию перестала караться в Шотландии законодательно с 1981 года.