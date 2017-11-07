На границе Турции с Арменией установили камеры наблюдения, сообщает Haber7.
Сообщается, что камеры установлены органом местного самоуправления Карсской области Турции для постоянного контроля пограничной линии.
"Работы по установке и укреплению камер на пограничной линии завершены. Тестирование камер продолжается. Проект по установке камер стоимостью 2 миллиона 880 тысяч лир на турецко-армянской границе по контролю пограничной линии в Карсе пресечет определенные негативные моменты и обеспечит еще большую безопасность", - говорится в сообщении.