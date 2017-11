Азербайджан примет участие в Евровидении-2018

Организаторы Евровидения-2018 в Португалии огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны, в том числе и Азербайджан. Список опубликован на официальном сайте.

