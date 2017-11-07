Белый дом: «Коммунистические режимы убили 100 миллионов человек»

Администрация США опубликовала на сайте Белого дома официальное обращение в связи с национальным днем жертв коммунизма.

«За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли неисчислимо больше людей эксплуатации, насилию и неописуемому разорению. Эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем», — говорится в тексте официального сообщения.

В Белом доме также подтвердили решимость «сиять светом свободы для всех, кто жаждет светлого, свободного будущего».