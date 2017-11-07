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Эр-Рияд опровергает убийство принца

 

Власти Саудовской Аравии опровергли сообщение о гибели одного из принцев во время задержания полицией, пишет Daily Mail.

По словам властей, саудовский принц, который, как сообщали местные СМИ, был убит в результате перестрелки при сопротивлении аресту, «жив и здоров».

Местные СМИ ранее объявили, что 44-летний принц Абдул Азиз бин Фахд был застрелен пытавшимися арестовать его полицейскими.

Также сообщается, что принц был «глубоко вовлечен» в дела компании Saudi Oger Ltd, которая когда-то принадлежала семье ливанского премьер-министра Саада Харири, ушедшего в отставку в минувшие выходные.

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