Украина ввела санкции против десятков российских компаний

Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении целого ряда российских компаний, говорится в приказе министерства от 19 сентября, обнародованном на сайте ведомства, передает РИА Новости.

В документе речь идет о "применении специальной санкции — временной приостановке осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Украины". В нем сказано, что ограничения применяются в 40-дневный срок со дня вступления приказа в силу.

В перечне предприятий, в отношении которых вводятся санкции, указаны 25 компаний.

В документах говорится, что санкции введены по ходатайству СБУ и Генпрокуратуры Украины за действия, "которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности", за нарушение закона "О внешнеэкономической деятельности" и Таможенного кодекса Украины.