Аваков отказался добровольно покидать свой пост

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что намерен оставаться на занимаемой им должности, покуда у него есть стимулы для этого и он ощущает в себе силы для эффективной работы на занимаемом посту, передает Интерфакс.

"Кто-то должен отвечать за происходящее. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этой должности, то меня, поверьте, не удержит ни воля, ни сила, ни что-либо другое. А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, то я буду оставаться на этом месте", - заявил А.Аваков журналистам во вторник вечером в Киеве по окончании презентации своей книги "Ленин с нами?".

Комментируя инициативу некоторых народных депутатов временно отстранить от исполнения обязанностей его и министра инфраструктуры Владимира Омеляна в связи с проводимыми в отношении них или близких к ним людей расследований, глава МВД сказал: "Есть люди, которые строят теории и карточные домики, а есть люди, которые делают дело. И те, кто делает дело, не может ударяться в красивую политическую полемику. Я сам умею ударяться в эту полемику и сам был в оппозиции, а сейчас при власти".

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник, 7 ноября, не поддержала отставку министра внутренних дел Украины Авакова. За соответствующий проект постановления №5041 на заседании во вторник проголосовал лишь 31 народный депутат (при необходимом минимуме в 226 голосов), тогда как против проголосовало 102 парламентария, а 56 - воздержались.