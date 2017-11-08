15 ноября, как уже сообщал haqqin.az, президент Армении Серж Саргсян отправится в Россию с рабочим визитом. Формальный повод для поездки – открытие дней культуры России. При этом последний раз президент Армении Серж Саргсян был с рабочим визитом в России совсем недавно, 11 октября.

Обращает на себя внимание и тот факт, что поездка Сержа Саргсяна в Россию произойдет накануне саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе, где ожидается подписание расширенного соглашения между Евросоюзом и Арменией. Правда, в последние недели сам факт того, что документ будет подписан уже ставится под сомнение. И на этом фоне Серж Саргсян едет в РФ, как считают многие, за инструкциями.

Бывший депутат национального собрания Армении Азат Аршакян по этому поводу сделал заявление, согласно которому встреча Владимира Путина с Сержем Саргсян равносильна встрече президента России с губернатором любой области РФ.

При этом Аршакян в интервью «Лрагир» заявил, что «Путин не может предложить Армении ничего серьезного. Есть только один серьезный вопрос – денонсировать итоги конференции Ленин-Ататюрк и членство Армении в ЕАЭС. Тогда мы станем партнерами, и встречи будут иметь ценность».

Что касается возможного давления на Армению на пути имплементации соглашения с ЕС, то, по словам Азата Аршакяна, он не исключает никакой вариант: «Мы тоже не понимаем, что будет накануне подписания соглашения Армения-ЕС».

Но собеседник издания уверен, что Серж Саргсян и Владимир Путин прекрасно сработались. «Они же познакомились, когда Саргсян возглавлял СНБ Армении, и они друзья-чекисты».

Иными словами, в Ереване на проспекте Баграмяна 26 (где расположена резиденция президента Армении) выполнят любую инструкцию Кремля.