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Волна секс-скандалов: первая смерть наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

В небольшом городе Коннас Куэй покончил с собой бывший министр правительства Уэльса Карл Сарджент. Бывшим он стал буквально в минувшую пятницу, когда был отстранен о должности из-за обвинению в недостойном поведении. Было назначено расследование, которое должно было прояснить, действительно ли министр вел себя неподобающим образом по отношению к женщинам, о чем якобы шла речь в обвинениях.

Карл Сарджент

Четыре дня спустя 51-летний Карл Сарджент, давний и опытный уэльсский политик, женатый отец двоих детей, лишил себя жизни. Такое неожиданное и шокирующее продолжение получила набравшая ход череда громких скандалов, связанных с оскорбительным поведением ряда мировых знаменитостей и политиков. Карл Сарджент не был широко известной фигурой за пределами Уэльса, но именно он стал первой жертвой, для которой скандал обернулся смертью.

Первым поплатился за свои многочисленные грехи знаменитый и, казалось, всемогущий голливудский продюсер Харви Вайнштейн, многие фильмы которого неоднократно отмечались Оскаром.

Месяц назад, 5 октября «Нью-Йорк таймс» опубликовала признания актрисы Эшли Джадд о том, что продюсер ее домогался. После этого обвинения посыпались на него, как из ведра. Десятки актрис, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Мила Сорвино, вспомнили о том, как пострадали от приставаний Вайнштейна. Тем актрисам, которые ему отказывали, он не давал ролей в своих фильмах.

Харви Вайнштейн и Николь Кидман

Еще в самом начале скандала жена 65-летнего продюсера Джорджина Чапман, с которой у него двое общих детей, заявила о том, что разрывает с ним отношения. Больше того, его уволили из собственной фирмы, которая носит его имя, и исключили из Американской киноакадемии.

Затем грандиозный скандал произвели откровения актера Энтони Рэппа, который припомнил, как в 1986 году тогда еще молодой Кевин Спейси пытался его 14-летнего принудить к сексу. Спейси сейчас один из ведущих американских актеров, обладатель двух Оскаров и исполнитель главной роли в широко популярном сериале «Карточный домик», где он играет президента Соединенных Штатов.

Кевин Спейси

Спейси пришлось извиниться перед Рэппом за давний эпизод и признаться в своей гомосексуальности. Последним в Голливуде никого не удивишь и не смутишь, а вот признания актера в сексуальной агрессии, хоть они и имели место тридцать лет назад, ему не простили. Мегауспешный сериал закрыли, поскольку не сочли возможным, чтобы такой аморальный тип играл в нем главную роль.

Досталось и старику Дастину Хофману, которому уже восемьдесят лет. О грязных домогательствах во время съемок фильма «Смерть коммивояжера» заявила девушка, работавшая ассистентом продюсера. Во время съемок ей было 17 лет, а все происходило тоже тридцать лет назад, в 1985 году. Ситуация стала походить на плохой анекдот, когда неделю назад в отставку подал министр обороны Великобритании Майл Фэллон, якобы за то, что когда-то положил руку на колено журналистки, бравшей у него интервью.

Майл Фэллон

Потом вроде бы выяснилось, что истинные причины были иные и связаны с интригами в правящем кабинете, но вот такая версия прозвучала. Но теперь, со смертью Карла Сарджента, вся эта история выглядит уже мрачно. Очевидно, мы имеем дело с процессом смены общественных норм.

То, что еще недавно казалось если не нормальным, то допустимым, а если не допустимым, то публично не обговариваемым, теперь, по крайней мере, в глазах западного общественного мнения, является тяжким проступком. За которое виновник должен быть наказан. Если не по закону, то хотя бы массовым общественным порицанием. Однако, как оказалось, не все готовы выдержать такое порицание и платят за обвинения самую высокую цену, наказывая себя смертью.

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