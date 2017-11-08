Казалось бы, только в конце прошлой недели биржевая стоимость нефти марки Brent превысила уровень 62 доллара за баррель впервые за последние 2 года. До этого более высокие значения по биржевым контрактам на нефть Brent наблюдались в начале июля 2015 года. И многие эксперты сразу поспешили назвать основные факторы, резко поднявшие нефтяные цены. По их мнению, этот фактор однозначно был связан с мерами по ограничению объемов добычи, которые были предприняты странами ОПЕК, а также Россией, Азербайджаном и рядом других стран в рамках соглашениях ОПЕК+.

Конечно, ограничительные меры, принятые в рамках соглашениях ОПЕК+, сыграли решающую роль в постепенном росте стоимости бочки и, казалось бы, прочном установлении барреля Brent в районе 60 долларов. А незначительные колебания этой планки вверх и вниз – рутинная деятельность каждой биржи. Все это свидетельствовало о некоторой стабильности, установившейся на мировом нефтяном рынке. Некоторые эксперты стали даже говорить о поражении США, сланцевая нефть которых не смогла устоять в конкуренции против объединенных усилий производителей традиционной нефти.

Однако биржа была бы не биржей, если борьба медведей и быков здесь зависела бы только от глобальных проблем. Если те или другие не пытались бы использовать любое сообщение или происшествие в собственных целях – искусственно завысить или снизить цены на нефть. Но каково же было удивление экспертов, когда уже в понедельник нефть марки Brent вновь обновила двухлетний максимум, подорожав сразу более чем на полдоллара - до 62,81 доллара за баррель. На сей раз это произошло на фоне задержания саудовских принцев и гибели высокопоставленных чиновников этой страны в авиакатастрофе на границе с Йеменом. Именно этим фактором воспользовались медведи, которым, видимо, совсем уж приелись низкие нефтяные котировки. Но хватит ли у них сил долго поддерживать установившиеся на нефтяном рынке медвежьи тенденции?

Мы уже не раз отмечали, что проблемы с нефтяными котировками не дают покоя всем участникам рынка – как потребителям, так и производителям, а также посредникам – биржевикам и трейдерам. Но в последние годы мы все отчетливее видим, как эта проблема начинает приобретать политические контуры. Правда, в последние месяцы нефтяные цены на биржах, как уже отмечалось, несколько стабилизировались, но они продолжают остро реагировать на любое малозначащее событие или заявление политиков. Достаточно вспомнить ураганы на американском побережье, референдум в иракском Курдистане и т.д. Но главным фактором, влияющим на котировки, остается все же продолжающаяся конкуренция между добываемой традиционными методами нефтью и ее сланцевым аналогом.

Не случайно в начале текущего года ОПЕК пригласила США присоединиться к переговорам о заморозке уровня добычи нефти. Это было накануне большой встречи главных энергетиков стран входящих и не входящих в эту организацию, но выразивших готовность присоединиться к договору о замораживании добычи нефти. Хотя многие говорили, что США специально добиваются снижения котировок, чтобы выбить из рук Москвы ее основной валютный источник, спустившиеся до катастрофически низкого уровня котировки давали надежду, что все нефтепроизводители выразят солидарность с ОПЕК. В том числе и Вашингтон.

Действительность заставила многие страны-нефтепроизводители вне ОПЕК, в том числе Азербайджан и Россию, откликнуться на обращение организации, но в США тогда не среагировали на такую просьбу. Однако это не помешало остальным странам принять решение о таком значительном сокращении добычи нефти, что это привело к неминуемому повышению цен. Правда, позже новый генсек организации Мухаммед Баркиндо вновь призвал производителей сланцевой нефти из США принять меры по сокращению излишних запасов нефти на рынке. Значит, не все обстояло так гладко, как пытались убедить общественность руководители энергетических ведомств добывающих стран.

Верно ли поступили США – сказать однозначно сегодня трудно. Сланцевый сектор США сбавляет обороты. Вслед за снижением числа буровых установок снижаться начала и добыча. Но подобные скачки, зависящие от ряда факторов, характерны для США, и по временному спаду добычи нельзя делать долгосрочные прогнозы. Ранее, когда Минэнерго США сообщило о рекордном экспорте нефти и нефтепродуктов из Штатов, многие эксперты посчитали, что это может привести к серьезным геополитическим сдвигам. Растущий экспорт сланцевой нефти вынудил даже немощного короля Саудовской Аравии совершить визит в Россию - только объединив свои усилия эти крупнейшие нефтепроизводители могут противостоять Вашингтону.

Да, сегодня традиционная нефть не только несколько стабилизировала свое положение, но даже стало заметно давить на своего ненавистного аналога – сланцевую нефть. Но это вовсе не означает конец этой конкуренции. Именно конкуренция ОПЕК+ и США долго еще будет диктовать нефтяному рынку свои правила, а все спекулятивные факторы – лишь временное явление. Осилить эту конкуренцию могут лишь крупномасштабные войны или природные катастрофы.