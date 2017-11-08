На днях Соломенский районный суд Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) временный доступ к документам завода «Кузница на Рыбальском», принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко, в рамках дела о закупке бронемашин «Тритон» по завышенным ценам. Об этом говорится в определении суда от 18 октября, обнародованном в Госреестре судебных решений, передает Liga.net.

По данным следствия, военная часть 1498 в ноябре 2015 года подписала два договора с заводом на общую сумму 159,5 млн грн. В рамках договора в декабре 2015 года и марте 2016 года завода «Кузница на Рыбальском» передал 4 бронемашины «Тритон».

В материалах суда отмечается, что распоряжением Кабмина №439 от 14 мая 2015 года была предусмотрена закупка Харьковским пограничным отрядом 34 единиц «боевых дистанционных модулей» общей стоимостью 161,5 млн грн.

«То есть, стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн гривен. Однако, фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой «Тритон-0103″ составила 14,876 млн грн», — говорится в судебном решении.

Также, аудитом установлено, что принятие решения руководством ГПС Украины по закупке указанной специальной техники до введения ее в эксплуатацию является нарушением постановления Кабинета министров от 25 февраля 2015 года №345, которым утверждается порядок поставки вооружения, военной и специальной техники.

Суд, как сообщают украинские СМИ, частично удовлетворил требования НАБУ и предоставил детективам доступ к ряду технической и конструкторской документации.

Между тем, как уже сообщалось выше, крупнейший акционер завода «Кузница на Рыбальском» — фонд «Прайм Эссетс Капитал» Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду ВИК Игоря Кононенко.

Между тем в НАБУ, отвечая на запрос haqqin.az фактически подтвердили информацию, опубликованную в украинских СМИ.

«Национальным антикоррупционным бюро Украины рассмотрен Ваш запрос относительно обстоятельств проведения досудебного расследования в уголовном производстве №42016000000000870 от 29.03.2016, в частности, закупки ГПСУ четырех БКМ «Тритон-0103». В ответ на Ваши вопросы сообщаем следующее:

Детективами Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве №42016000000000870 от 29.03.2016 по факту растраты государственных средств при осуществлении мер инженерно-технического обустройства украино-российской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым».

Как сообщили haqqin.az в НАБУ, ппредварительная правовая квалификация уголовного преступления подпадает под несколько статей Уголовного кодекса Украины:

- ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, наказываются лишением свободы на срок от семы до двенадцати лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества – Ред.).

- ч.2 ст.210 (Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины – Ред.).

- ч.2 ст.366 (Служебный подлог-Ред.)

- ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением – Ред.)

- ч.1 ст.205 (Фиктивное предпринимательство – Ред.)

- ч.1 ст.366 (внесение в документы ложных сведений – Ред.)

По состоянию на 6 ноября 2017 года в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении семи лицам, отметили в НАБУ.

«Предоставить другую информацию, в том числе конкретные факты и обстоятельства, установленные в ходе расследования, не представляется возможным, учитывая необходимость сохранения тайны досудебного расследования, согласно требованиям, ч.1 ст.222 Уголовного процессуального кодекса Украины», - подчеркнули детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.