Новый громкий офшорный скандал, вызванный публикацией «Международным консорциумом журналистов-расследователей» так называемого «Райского досье», в котором упоминается даже британская королева, не стал неожиданностью для экспертов. Некоторые из них ожидали, что после появления "Панамского досье", последуют новые «откровения».

Напомним, что как уже сообщал haqqin.az, «Международный консорциум журналистов-расследователей» обнародовал данные над офшорными финансовыми операциями с участием политиков, чиновников и знаменитостей со всего мира, первые полосы СМИ взорвались новой сенсацией. В новом мировом политическом скандале уже успели углядеть следы финансиста и главного спонсора цветных революций Джорджа Сороса. Так над «Райскими досье» работали репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.

Между тем, как заявил эфире радиостанции «Эхо Москвы» известный российский экономист Михаил Хазин, новые данные «Paradise Papers» («Райское досье») по масштабу сопоставимы с «Панамским архивом».

По его словам, сначала было «панамское досье». «Потом всех предупредили: будет продолжение. Вот оно. То есть ничего нового».

«Я думаю, что королева там упомянута с одной целью — чтобы продемонстрировать объективность: как бы считается, что она вся из себя белая и пушистая. Она, безусловно, не белая и не пушистая, но в данном случае это не имеет никакого значения. Вообще, как может быть белым и пушистым глава государства? Это смешно. Такого просто не бывает. Этого не может быть, потому что не может быть никогда», - отметил Хазин.

По его мнению, речь идет о другом: «Американцы предупреждали, когда появилось «Панамское досье». Они говорили: «Ребята, мы эту лавочку закроем. Единственное, где мы ее разрешим, это у себя. Вот в Делавэр – пожалуйста, вот к нам – да. Все остальное – все раскроем».

Вопрос: для чего и почему?

«Я уже говорил о том, что современные финансовые системы – транснациональные долларовые институты, которые возникли по итогам Бреттон-Вудских соглашений – они могут существовать только при постоянной финансовой подпитке. Долларовая подпитка закончилась после 2014-го года. Встал вопрос о ликвидности. То есть нужны дополнительные деньги. Эти деньги стали выколачивать из всех мест, откуда можно выколотить.

МВФ дал команду всем центробанкам развивающихся стран — вот эта первая фраза, что «с целью оттока капитала», она была убрана из официальных документах, но в ней явно присутствовала – девальвировать национальные валюты. Мы знаем, чем это у нас кончилось: рубль в декабре 14-го года девальвирован в два раза — 200 миллиардов, как корова языком слизнула».

Как рассказывает экономист, Китай на этом потерял больше триллиона долларов. Страны поменьше потеряли тоже: «Мне рассказывали про это в Баку, что Азербайджан где-то 20 миллиардов потерял, что для его масштабов вполне прилично».

«Но еще остался очень крупный источник денег для поддержания ликвидности именно долларовой системы. Это деньги, которые лежат в фунтах стерлингов в британской системе. А где они лежат? В офшорах. И по этой причине была идея, что надо нанести удар по офшорам, чтобы люди бежали из фунтов в доллары, в другую юрисдикцию. Это и было сделано. Сначала «Панамское досье». Потом всех предупредили: будет продолжение. Вот оно, продолжение», - заявил эксперт.