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За девальвацией в Азербайджане стояли США Громкое заявление Михаила Хазина

Автор: Отдел информации 

Новый громкий офшорный скандал, вызванный публикацией «Международным консорциумом журналистов-расследователей» так называемого «Райского досье», в котором упоминается даже британская королева, не стал неожиданностью для экспертов. Некоторые из них ожидали, что после появления "Панамского досье", последуют новые «откровения».

Напомним, что как уже сообщал haqqin.az«Международный консорциум журналистов-расследователей» обнародовал данные над офшорными финансовыми операциями с участием политиков, чиновников и знаменитостей со всего мира, первые полосы СМИ взорвались новой сенсацией. В новом мировом политическом скандале уже успели углядеть следы финансиста и главного спонсора цветных революций Джорджа Сороса. Так над «Райскими досье» работали репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.

Между тем, как заявил эфире радиостанции «Эхо Москвы» известный российский экономист Михаил Хазин, новые данные «Paradise Papers» («Райское досье») по масштабу сопоставимы с «Панамским архивом».

По его словам, сначала было «панамское досье». «Потом всех предупредили: будет продолжение. Вот оно. То есть ничего нового».

Михаил Хазин

«Я думаю, что королева там упомянута с одной целью — чтобы продемонстрировать объективность: как бы считается, что она вся из себя белая и пушистая. Она, безусловно, не белая и не пушистая, но в данном случае это не имеет никакого значения. Вообще, как может быть белым и пушистым глава государства? Это смешно. Такого просто не бывает. Этого не может быть, потому что не может быть никогда», - отметил Хазин.

По его мнению, речь идет о другом: «Американцы предупреждали, когда появилось «Панамское досье». Они говорили: «Ребята, мы эту лавочку закроем. Единственное, где мы ее разрешим, это у себя. Вот в Делавэр – пожалуйста, вот к нам – да. Все остальное – все раскроем».

Вопрос: для чего и почему?

«Я уже говорил о том, что современные финансовые системы – транснациональные долларовые институты, которые возникли по итогам Бреттон-Вудских соглашений – они могут существовать только при постоянной финансовой подпитке. Долларовая подпитка закончилась после 2014-го года. Встал вопрос о ликвидности. То есть нужны дополнительные деньги. Эти деньги стали выколачивать из всех мест, откуда можно выколотить.

МВФ дал команду всем центробанкам развивающихся стран — вот эта первая фраза, что «с целью оттока капитала», она была убрана из официальных документах, но в ней явно присутствовала – девальвировать национальные валюты. Мы знаем, чем это у нас кончилось: рубль в декабре 14-го года девальвирован в два раза — 200 миллиардов, как корова языком слизнула».

Как рассказывает экономист, Китай на этом потерял больше триллиона долларов. Страны поменьше потеряли тоже: «Мне рассказывали про это в Баку, что Азербайджан где-то 20 миллиардов потерял, что для его масштабов вполне прилично».

«Но еще остался очень крупный источник денег для поддержания ликвидности именно долларовой системы. Это деньги, которые лежат в фунтах стерлингов в британской системе. А где они лежат? В офшорах. И по этой причине была идея, что надо нанести удар по офшорам, чтобы люди бежали из фунтов в доллары, в другую юрисдикцию. Это и было сделано. Сначала «Панамское досье». Потом всех предупредили: будет продолжение. Вот оно, продолжение», - заявил эксперт.

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