Бакинский международный и междугородний автовокзальный комплекс, который вкратце все называют Бакинским автовокзальным комплексом, одно из молодых строений, живописно вписавшихся в архитектуру нашей столицы. Пассажиры возлагали большие надежды на новый комплекс – четвертый на их памяти. Вместо тесных и грязных предыдущих автовокзалов без всяких условий в центре города, им, наконец-то, Минтранспорта предлагало прекрасно оформленное современное строение, раскинутое на большой территории на окраине города. Более того, здесь предлагались весьма широкие сферы услуг – вплоть до отеля и торгового центра.

Предприниматель жалуется в haqqin.az

Но прекрасный снаружи объект изнутри оказался не столь привлекательным и вскоре стал вызывать критические замечания, которые с каждым годом звучали все чаще и острее. И критика эта касалась не только главного его предназначения – организации четкого движения пассажирских автобусов и порядка на территории, о чем много и часто пишут СМИ, но и вспомогательных служб – отеля, торгового центра, подземного гаража и т.д.

Жалоба в haqqin.az предпринимателя Анара Гадирова, являющегося крупнейшим арендатором автокзального торгового центра, – очередное тому подтверждение.

На первый взгляд жалоба предпринимателя, честно говоря, показалась обычной разборкой между арендатором и владельцем центра. И действительно, предприниматель выражает недовольство тем, что ООО «Баку-XXI век», управляющее всем автовокзальным комплексом, не обеспечивает освещением торговый объект компании «Аванд» - одного из крупнейших в торговом центре. Да, его магазин, специализирующийся на продаже брендовых изделий по самым низким ценам в городе, пребывает в полнейшем мраке уже более полумесяца. Естественно, нет и клиентов – кто и как в темноте будет выбирать и примеривать одежду.

- А началось все с того дня, когда к руководству в автовокзале пришли новые люди. С первого же дня они стали проявлять полное безразличие не только к проблемам предпринимателей, но и автовокзала в целом. Потому что это – единый комплекс, где все взаимосвязано, - рассказывает Анар Гадиров и переходит на описание характера нового руководства.

Оборудование исчезает в полдень

Пустовал, скажем, склад №7 в подвале и попросил Анар дать разрешение временно сложить сюда оставшееся без применения оборудование. Пустяковое вроде дело, и один из руководителей автовокзала среднего звена дал устное разрешение. Но вскоре при обходе территории на запертую дверь обратило внимание высокое начальство. Дверь без всяких предупреждений выломали, а оборудование на сумму около 10 тыс. манатов пропало. Предприниматель, естественно, обратился к руководству с жалобой, ему пообещали разобраться и компенсировать ущерб. Но время шло, а о краже здесь «позабыли».

Анар обращается к руководству в письменной форме, ему сообщают, что виновник не найден. Хотя Анар и другие лица точно уверены, что сделано все было по распоряжению заместителя директора автовокзала Фуада Габибова, о чем он и написал в своем очередном письме Фамилю Мамедову – директору ООО «Баку-XXI век». Призвать бы к ответу своего зама или на худой конец передать дело в правоохранительные органы, но переписка сторон длилась долго, пока у него не потребовали документы, подтверждающие его право на хранение в складе №7 указанного оборудования, самого оборудования и сдачу этого оборудования в указанный склад. Вот так просто и в обвинительном тоне положил конец переписке г-н Габибов.

А тут начались новые злоключения. Несмотря на наличие в комплексе мощной системы кондиционирования, новое руководство перестало ею пользоваться. В результате летом в торговый центр люди не заходили из-за жары, а зимой – из-за холода. Ставить свои кондиционеры на верхних этажах невозможно, лишь на нижнем этаже многие владельцы торговых объектов додумались установить собственные кондиционеры в помещении гаража, хотя это и противоречит соответствующим требованиям.

И сразу же отключили свет

Анар попросил руководство автовокзала навести порядок, в ответ ему стали периодически отключать свет. Предприниматель напомнил им условия договора об аренде, где четко отмечено, что при отсутствии света в течение получаса арендатор вправе не оплачивать арендную плату за целый день. И решил он действовать в полном соответствии с согласованным сторонами договором. Ежемесячная арендная плата у него немалая, и недоплаты стали выливаться в кругленькую сумму. Но ушлые люди из «XXI века» вместо исправления ситуации решили еще более закрутить гайки.

На этом можно было бы, пожалуй, поставить и точку. Но слишком уж невероятным показался рассказ Анара Гадирова, и мы решили сами посмотреть на все нейтральными глазами.

Торговый центр здесь вообще освещается непривычно для подобных объектов слабо, а большой его магазин брендовых товаров теперь и вовсе остался без света. Как сказали продавщицы, такая картина продолжается уже более полумесяца. Каждый день приходят они на работу, ждут часами, а света все нет. Во всем автовокзале свет есть, а в этом магазине – нет. Причину объяснить местные специалисты «не могут», хотя любой монтер с улицы давно исправил бы ситуацию.

Честно говоря, решили обратиться с вопросами к руководству автовокзала, но представшая перед глазами картина заставила отказаться от этой идеи. В соседнем магазине продавщицы укладывали свои товары в коробки. Они прямо сказали, что переезжают, потому что наступает зима, а здесь холодно. То же сказали и в магазине напротив, который пока работает. Люди беспокоятся не только о покупателях, но и о собственном здоровье, что, кажется, абсолютно не волнует руководство автовокзала. И если такое отношение к работе у них будет продолжаться, то автовокзалу и вовсе грозит полное разрушение.

И сломались эксколаторы

Недавно СМИ с тревогой отмечали, что территории вокруг автовокзала грозит оползень, с чем городские власти вроде справились. Но вот о разрушении его изнутри никто почему-то не пишет. И напрасно. Запущенный в общем комплексе отель, уже давно не действует. Торговому центру при сложившейся здесь ситуации тоже отведен недолгий срок.

Сами подумайте. Дорогостоящие эскалаторы, завезенные за крупную валюту, не работают. Одни по техническим причинам – из-за неисправности, а другим просто перекрыли путь перегородками, что не только делают их установку здесь бессмысленным, но заодно закрывает и аварийные выходы.

Что касается системы кондиционирования, то во дворе, возле автобусных стоянок стоит целый ряд этих установок, но их давно уже никто не включает – зачем деньги попусту тратить. Желание руководства сэкономить на кондиционировании воздуха объяснить еще можно. Но что непонятно, так это скопление автобусов в одной точке, которая здесь известна как донерная руководства автовокзала.

Все дороги ведут в Донерную

Все дороги здесь ведут именно к этой донерне. Порядок, а вернее беспорядок с реализацией билетов и контролем пассажиропотоков делают эту донерню самым прибыльным объектом, хотя вокруг нет даже воды, чтобы руки помыть или фрукты для ребенка.

Многие пассажиры билеты не покупают, так как даже те из них, которые имеют на руках билеты не гарантированы посадочными местами. При посадке каждый старается выбрать место получше, и здесь гарантией служит не билет, а сноровка. Поэтому люди стараются не уходить далеко от этой точки, где останавливаются самые ходовые автобусы. А специально построенные на большой территории автовокзала кафе как-то остаются не у дел – пока до них дойдешь, в автобусе места свободного не найдешь. Так что донерная для них – лучший выход из положения, хотя в кафе, конечно, и уютнее, и чище, и вкуснее, да и цены не пугающие.

Вот таким предстал нам автовокзал изнутри. Описывать его наружные проблемы, думается, нет смысла, их видно тысячам проезжающих ежедневно мимо бакинцам и гостям столицы. Достаточно отметить, что при наличии большой территории как внутри автовокзала, так и снаружи, здесь всегда тесно.

Такое складывается впечатление, что делается это специально, такую площадь можно было бы использовать куда эффективнее при умелом регулировании транспортных и пассажирских потоков. Все регулирование, по словам работников комплекса, сводится лишь к перекрытию дорог, когда сюда въезжает или выезжает высшее руководство автовокзала. Правда, застать эту церемонию нам не удалось, но говорят, что зрелище занятное. Только вот много ли осталось руководству удовлетворять таким образом свои амбиции. Кому нужно будет это руководство, если автовокзал, куда угроханы государственные средства в объеме десятков миллионов манатов, совсем разрушится? А такое пренебрежительное отношение к этому важному стратегическому объекту неминуемо приведет к такому концу.