Украина может разорвать дипотношения с Россией

Депутат Верховной рады от правящего Блока Петра Порошенко (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Как рассказали источники газеты, большинство парламентариев поддержат закон "о реинтеграции Донбасса", рассмотрение которого пройдет 16 ноября. Закон вступит в силу по введении в действие соответствующего указа президента страны, после чего российские дипучреждения в Украине, а украинские - в России будут закрыты.

Газета также сообщает, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут либо Белоруссия, либо Швейцария.