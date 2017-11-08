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Украина может разорвать дипотношения с Россией

 

Депутат Верховной рады от правящего Блока Петра Порошенко (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Как рассказали источники газеты, большинство парламентариев поддержат закон "о реинтеграции Донбасса", рассмотрение которого пройдет 16 ноября. Закон вступит в силу по введении в действие соответствующего указа президента страны, после чего российские дипучреждения в Украине, а украинские - в России будут закрыты.

Газета также сообщает, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут либо Белоруссия, либо Швейцария.

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