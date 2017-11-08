Трамп призвал к изоляции Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп, выступая в парламенте Южной Кореи, заявил, что всем «ответственным странам» следует объединить усилия, чтобы изолировать Северную Корею. Трансляцию выступления вел телеканал CNN.
Также Трамп призвал Россию и Китай разорвать экономические связи с КНДР и снизить уровень дипломатического взаимодействия с Пхеньяном.
Кроме того, американский лидер сделал предостережение КНДР. «Я говорю от лица не только наших государств, но от лица всех цивилизованных стран, когда говорю Северной Корее: не недооценивайте нас, не испытывайте нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, наше общее процветание и священную свободу», — сказал президент США.