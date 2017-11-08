Синоптики обещают дожди: новый потоп в Баку?

Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов сообщил, что 8 и 9 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия: периодические дожди, местами - сильные.

Напомним, что в начале октября haqqin.az рассказал о возможных последствиях выпадения ливней в начале осени и предположил, что в ноябре они приведут к последствиям еще более негативным.

В предыдущей публикации на эту тему глава пресс-службы Azeravtoyol Анар Наджафли отметил, в частности, что водосливная система на Бинагадинском шоссе пока не присоединена к построенному там же коллектору. «Однако работы в этом направлении уже ведутся и будут завершены в течение месяца», - заверил А.Наджафли.

В свою очередь руководитель пресс-службы «Azərsu» Анар Джабраиллы вообще заявил, что присоединение водосливной системы на Бинагадинском шоссе к новому коллектору будет завершено в течение недели.

Так сдержали ли «Azərsu» и Азеравтойол» свои обещания и не окажется ли Бинагадинское шоссе вновь под водой? Наши звонки в «Azərsu» были попросту проигнорированы. Но, однако, руководитель пресс- службы «Азеравтойол» Анар Наджафли все же сообщил нам, что водосливная система уже присоединена к коллектору и что в данный момент проводятся работы по асфальтированию Бинагадинского шоссе.

Однако порадоваться за жителей поселка Бинагади нам не привелось. Вопреки утверждению «Азеравтойол» сотрудник Бинагадинского управления «Su-kanal», ответственного за работу канализационной системы района, заявила, что прокладка канализационных линий вдоль Бинагадинского шоссе все еще продолжается (!).

Так что вряд ли многострадальное это шоссе выйдет сухим из воды, пролитой прогнозируемыми ливнями.