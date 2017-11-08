Вступившись за честь родственницы, гражданин Азербайджана убил человека

Гражданин Азербайджана, защищая честь родственницы, убил человека. Инцидент произошёл в Орске, пишут российские СМИ.

Октябрьский районный суд Орска вынес обвинение гражданину Азербайджана. Мужчину признали виновным в убийстве и незаконном приобретении оружия.

В пресс-службе суда рассказали, что преступник приобрёл пистолет за 30 000 рублей. В апреле 2017 года он выстрелил из него четыре раза в свою жертву. На суде мужчина вину свою признал. Служителям Фемиды он рассказал, что защищал честь родственницы, которую оскорбил убитый.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, оказание помощи следствию и наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также аморальность поведения жертвы преступления и назначил мужчине наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Отбывать срок заключения осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.