В Дагестане устранили проблему на границе с Азербайджаном

Ситуация с простоем грузоперевозчиков на российско-азербайджанской границе в Дагестане стабилизировалась: очередей нет, сообщил ТАСС во вторник врио заместителя председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров.

"Ситуация на границе с Азербайджаном стабилизировалась, уже несколько дней очередей нет. Сам, по поручению руководителя республики Владимира Абдуалиевича, посетил на границе таможенно-логистический терминал "Виадук" и международный автомобильный пункт пропуска "Яраг - Казмаляр", встречался с водителями, представителями служб, которые там находятся - работа идет в штатном режиме", - сказал Джафаров.

По его словам, в ближайшее время с привлечением заинтересованных сторон, в том числе представителей грузоперевозчиков, будет проверяться информация по фактам поборов на границе России и Азербайджана. "Технически таможня в состоянии справиться с потоком автотранспорта. Если со стороны различных служб здесь возникнет ситуация искусственного создания очередей с целью вымогательства, то этим займутся компетентные органы", - указал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона, ранее в ряде СМИ со ссылкой на дальнобойщиков из Дагестана и Азербайджана прошли сообщения о больших очередях на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Яраг - Казмаляр".