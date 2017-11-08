Twitter увеличил лимит символов до 280

Американская Twitter Inc., владеющая одноименным сервисом микроблогов, признала успешным эксперимент с увеличением стандарта максимальной длины сообщения со 140 до 280 символов, сообщает Интерфакс.

Новый размер сообщения теперь станет доступным для всех пользователей. Twitter сообщил о собственных планах по увеличению длины сообщений еще в сентябре, однако тогда предполагалось, что функция эта станет доступной лишь для ограниченного круга пользователей.

Ограничение на число символов в публикуемых твитах было ключевой особенностью Twitter, позволившей сервису создать собственный стиль сжатых сообщений. Тем не менее пользователи искали возможность обойти ограничения, прикрепляя. например, к заметке скриншоты с более длинным текстом или же объединяя твиты.