В Тбилиси напали на российских туристов

В Тбилиси на территории, прилегающей к парку на горе Мтацминда, автомобиль с российскими туристами подвергся нападению со стороны местных жителей, сообщает "Рустави 2".

"В результате инцидента никто не пострадал, однако прибывшие на место происшествия полицейские доставили его участников в ближайшее отделение", - сообщает телекомпания.

"Российские туристы заявили в полиции, что в ближайшие часы выезжают из Грузии и не имеют претензий, тем более что их автомобиль получил незначительные повреждения", - отмечается в сообщении.

МВД Грузии пока не комментирует произошедший инцидент.