Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай с первым своим официальным визитом в эту страну, намереваясь обсудить здесь торговые соглашения и отношения с КНДР, сообщает Newsru.co.il.

Вместе с Трампом сюда приехали главы крупных американских компаний: Boeing, Goldman Sachs, Westinghouse Electric и Qualcomm.

Днем ранее президент США посетил Южную Корею, где провел переговоры с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином. В ходе своего азиатского турне Трамп рассчитывает убедить власти Южной Кореи и других стран региона ужесточить давление на Пхеньян с целью вынудить его отказаться от ядерного оружия.