В Крыму найден мертвым главный борец с монополиями

Глава крымского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Кураев найден мертвым у себя дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Подробности случившегося следствие намерено огласить в ближайшее время.

В начале этого года Кураев заявил, что порты Крыма используются неэффективно, вследствие чего происходит рост цен на продукты в регионе.

Тогда же ФАС приступила к проверке финансово-экономической деятельности ГУП «Крымские морские порты» и «Севастопольский морской порт» за 2015 - 2016 годы. Целью мероприятий аудита было определение достоверности и обоснованности расходов, заложенных в тарифы.